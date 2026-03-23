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Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干针织训练短裤
¥349
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。该款短裤采用导湿速干的针织面料制成，助你随时迎接日常挑战。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
- 款式： IF2213-010
Nike N.A.C.
¥349
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。该款短裤采用导湿速干的针织面料制成，助你随时迎接日常挑战。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 厚实棉和聚酯纤维混纺面料，略带结构感
- 弹性腰部搭配内置抽绳，带来舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 插手口袋
- 罗纹胯下拼接
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。罗纹拼接：100% 棉。口袋（手背侧）：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
- 款式： IF2213-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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