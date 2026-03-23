Nike
N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤
¥399
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤采用宽松版型，搭配导湿速干的针织面料，助你迎接挑战。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
- 款式： IF2800-010
Nike
¥399
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤采用宽松版型，搭配导湿速干的针织面料，助你迎接挑战。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑
产品细节
- 插手口袋
- 罗纹弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋（手背侧）：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
- 款式： IF2800-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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