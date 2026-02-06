 
Nike N.A.C. Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣 - 黑/暗烟灰

Nike N.A.C. Primary

Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣

10% 折让

Nike N.A.C. Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。采用焕新设计，导湿速干网眼布面料结合休闲版型，助你随时迎接挑战。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF2130-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 网眼布面料结合腋下刺绣孔眼，帮助保持清爽

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 后领下方饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 52% 聚酯纤维/48% 棉
  • 可机洗
