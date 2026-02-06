Nike N.A.C. Primary
Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣
10% 折让
Nike N.A.C. Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。采用焕新设计，导湿速干网眼布面料结合休闲版型，助你随时迎接挑战。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IF2130-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料结合腋下刺绣孔眼，帮助保持清爽
产品细节
- 罗纹衣领
- 后领下方饰有刺绣耐克勾勾标志
- 52% 聚酯纤维/48% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
