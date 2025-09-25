Nike.Net
幼童加绒圆领上衣
¥329
Nike.Net 幼童加绒圆领上衣饰有刺绣标志，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，营造舒适穿着感受；休闲版型，助孩子舒适畅玩。搭配 Nike.Net 长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO6118-410
产品细节
- 面布面层：96% 棉/4% 氨纶。面布底层：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
