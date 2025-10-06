Nike.Net
幼童加绒长裤
¥329
Nike.Net 幼童加绒长裤饰有字母刺绣，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。 加绒针织面料结合经典长裤版型，表面顺滑，内里柔软，塑就舒适穿着感受；弹性腰部搭配内置抽绳，缔造舒适贴合感。 搭配 Nike.Net 上衣，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： IO6119-200
产品细节
- 面布面层：95% 棉/5% 氨纶。 面布底层：96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
