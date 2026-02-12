NikeCourt
男子法式毛圈圆领上衣
20% 折让
穿上这款厚实的 NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣，在球场内外彰显出众风采。采用宽松版型，带来轻松舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IM9361-030
NikeCourt
20% 折让
穿上这款厚实的 NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣，在球场内外彰显出众风采。采用宽松版型，带来轻松舒适的穿着体验。
其他细节
- 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，打造厚实挺括的舒适叠搭佳选
- 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
产品细节
- 88% 棉/12% 聚酯纤维
- 弹性罗纹下摆和袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IM9361-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。