NikeCourt
男子法式毛圈圆领上衣
10% 折让
NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣采用法式毛圈针织面料，舒适非凡，版型宽松。弹性罗纹下摆和袖口设计，有助稳固衣身，塑就出众质感。左侧胸部饰有 NikeCourt 刺绣标志，塑就简洁利落外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IQ3972-100
NikeCourt
10% 折让
NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣采用法式毛圈针织面料，舒适非凡，版型宽松。弹性罗纹下摆和袖口设计，有助稳固衣身，塑就出众质感。左侧胸部饰有 NikeCourt 刺绣标志，塑就简洁利落外观。
其他细节
- 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造优质触感
- 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
- 衣领、袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，有助稳固衣身，增添出众格调
产品细节
- 88% 棉/12% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IQ3972-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。