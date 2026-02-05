 
NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣 - 白色

NikeCourt

男子法式毛圈圆领上衣

10% 折让

NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣采用法式毛圈针织面料，舒适非凡，版型宽松。弹性罗纹下摆和袖口设计，有助稳固衣身，塑就出众质感。左侧胸部饰有 NikeCourt 刺绣标志，塑就简洁利落外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IQ3972-100

NikeCourt

10% 折让

NikeCourt 男子法式毛圈圆领上衣采用法式毛圈针织面料，舒适非凡，版型宽松。弹性罗纹下摆和袖口设计，有助稳固衣身，塑就出众质感。左侧胸部饰有 NikeCourt 刺绣标志，塑就简洁利落外观。

其他细节

  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造优质触感
  • 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
  • 衣领、袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，有助稳固衣身，增添出众格调

产品细节

  • 88% 棉/12% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IQ3972-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。