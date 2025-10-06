 
NikeCourt 速干网球头带（1 条）采用可调节设计结合速干技术，在你训练或比赛时，有助保持干爽。


速干支撑，保持专注

NikeCourt 速干网球头带（1 条）采用可调节设计结合速干技术，在你训练或比赛时，有助保持干爽。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 精制织物，柔软导湿
  • 可调节设计，可供自主调节贴合感

产品细节

  • 面料：59% 棉/37% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 可机洗
