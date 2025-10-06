NikeCourt
速干网球头带（1 条）
NikeCourt 速干网球头带（1 条）采用可调节设计结合速干技术，在你训练或比赛时，有助保持干爽。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AC4400-101
速干支撑，保持专注
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 精制织物，柔软导湿
- 可调节设计，可供自主调节贴合感
产品细节
- 面料：59% 棉/37% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
