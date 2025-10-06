NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干短袖网球上衣
12% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干短袖网球上衣采用罗纹面料结合导湿速干技术，质感柔软，可随身体动作自如伸展，助你在赛场上无拘驰骋。修身剪裁结合高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法。
- 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿
- 款式： HQ2995-323
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 采用罗纹面料，表面具备纹理质感，内里触感顺滑，简约利落
产品细节
- 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
