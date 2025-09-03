 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球上衣 - 白色/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干网球上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球上衣轻盈速干且富有弹性，助你在驰骋球场时保持干爽舒适。企领设计和修身版型有助减少干扰因素，令你心无旁骛，专注比赛。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ6738-100

NikeCourt Advantage

¥599

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球上衣轻盈速干且富有弹性，助你在驰骋球场时保持干爽舒适。企领设计和修身版型有助减少干扰因素，令你心无旁骛，专注比赛。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 领口拉链开襟设计，助你随心调节透气性

产品细节

  • 左胸饰有 NikeCourt 标志
  • 大身整体成分：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ6738-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。