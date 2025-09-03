NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球上衣
¥599
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球上衣轻盈速干且富有弹性，助你在驰骋球场时保持干爽舒适。企领设计和修身版型有助减少干扰因素，令你心无旁骛，专注比赛。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： FZ6738-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 领口拉链开襟设计，助你随心调节透气性
产品细节
- 左胸饰有 NikeCourt 标志
- 大身整体成分：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
