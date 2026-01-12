NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。配色 441 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。

