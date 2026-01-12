NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球半身裙
16% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。配色 441 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： FZ6730-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配网眼布拼接，有助提升透气性
- 内置短裤配有口袋，可供收纳大多数手机
产品细节
- 面料/腋/胯下拼接里料：聚酯纤维。紧身裤/里料拼接/松紧带： 聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
