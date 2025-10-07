NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球背心
11% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心内里触感顺滑，表面采用罗纹设计，富有弹性且可导湿速干，缔造心无旁骛的舒适贴合体验。配色 441 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) 同款。
- 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝
- 款式： FZ6658-441
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法
产品细节
- 胸前饰有 NikeCourt 标志
- 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝
- 款式： FZ6658-441
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
