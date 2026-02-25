 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球连衣裙 - 宝石蓝/黑

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干网球连衣裙

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球连衣裙助你在比赛中都发挥理想状态。外层面料顺滑且富有弹性，助你在球场上随心畅动；内层连体衣采用导湿速干的针织面料，帮助保持干爽舒适。内侧裤腿设有口袋，便于快速存放网球和日常基本物品。


  • 显示颜色： 宝石蓝/黑
  • 款式： IH3740-570

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内层连体衣弹性十足，裤腿两侧均设有口袋，方便收纳物品
  • 斜角侧边接缝设计，助你畅动自如

产品细节

  • 无罩杯设计
  • 可调节肩带
  • 硅胶 NikeCourt 标志
  • 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
