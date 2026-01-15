NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
¥699
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球连衣裙助你在比赛中都发挥理想状态。外层面料顺滑且富有弹性，助你在球场上随心畅动；内层连体衣采用导湿速干的针织面料，帮助保持干爽舒适。内侧裤腿设有口袋，便于快速存放网球和日常基本物品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内层连体衣弹性十足，裤腿两侧均设有口袋，方便收纳物品
- 斜角侧边接缝设计，助你畅动自如
产品细节
- 无罩杯设计
- 可调节肩带
- 硅胶 NikeCourt 标志
- 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 宝石蓝/黑
- 款式： IH3740-570
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
