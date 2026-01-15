NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球连衣裙助你在比赛中都发挥理想状态。外层面料顺滑且富有弹性，助你在球场上随心畅动；内层连体衣采用导湿速干的针织面料，帮助保持干爽舒适。内侧裤腿设有口袋，便于快速存放网球和日常基本物品。

