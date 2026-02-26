NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙
11% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙搭配内置弹性短裤，为你的比赛提供所需的场地风格和性能。短裤口袋设计，便于快速存放网球和日常基本物品。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： II3625-736
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置弹性短裤，两只裤腿均设有口袋
- 半身裙采用柔软罗纹面料，弹性出众，成就出众表现
产品细节
- 硅胶 NikeCourt 标志
- 滚边元素
- 面料：71% 聚酯纤维/29% 氨纶。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
