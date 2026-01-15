 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙 - 浅柠檬黄/黑

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙

¥549

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙搭配内置弹性短裤，为你的比赛提供所需的场地风格和性能。短裤口袋设计，便于快速存放网球和日常基本物品。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： II3625-736

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置弹性短裤，两只裤腿均设有口袋
  • 半身裙采用柔软罗纹面料，弹性出众，成就出众表现

产品细节

  • 硅胶 NikeCourt 标志
  • 滚边元素
  • 面料：71% 聚酯纤维/29% 氨纶。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
