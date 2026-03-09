NikeCourt Advantage
Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤
15% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤让你心无旁骛，尽情畅动。该短裤采用四向弹性面料，轻盈舒适。匠心口袋设计，方便在打球时妥帖收纳网球。配色 652 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6914-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性梭织面料，助力自如畅动
- 匠心口袋设计，便于快速收纳网球
- 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合度
- 顺滑裤脚有助于减少肌肤摩擦和干扰因素
产品细节
- 裤脚外侧开衩
- NikeCourt 标志
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6914-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
