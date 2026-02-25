 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖上衣 - 激光橙/黑

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干短袖上衣

11% 折让

别为小事烦心。NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖上衣采用修身剪裁与导湿速干面料，减少干扰，助你在比赛中保持专注。


  • 显示颜色： 激光橙/黑
  • 款式： IB1065-845

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
  • 肩部接缝焕新设计，塑就出众灵活性，助你在挥拍时畅享流畅自如的运动体验
  • 加长后摆，提升包覆效果

产品细节

  • 修身版型
  • 弹性针织面料
  • 加长后身下摆
  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 激光橙/黑
  • 款式： IB1065-845

