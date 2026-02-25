NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干短袖上衣
11% 折让
别为小事烦心。NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖上衣采用修身剪裁与导湿速干面料，减少干扰，助你在比赛中保持专注。
- 显示颜色： 激光橙/黑
- 款式： IB1065-845
NikeCourt Advantage
11% 折让
别为小事烦心。NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖上衣采用修身剪裁与导湿速干面料，减少干扰，助你在比赛中保持专注。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
- 肩部接缝焕新设计，塑就出众灵活性，助你在挥拍时畅享流畅自如的运动体验
- 加长后摆，提升包覆效果
产品细节
- 修身版型
- 弹性针织面料
- 加长后身下摆
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 激光橙/黑
- 款式： IB1065-845
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。