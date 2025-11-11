NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干短袖网球上衣
11% 折让
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖网球上衣采用修身版型，有助减少干扰因素，营造心无旁骛的运动体验。 结合 Dri-FIT 导湿速干面料与四向弹性设计，随行而动。配色 736 为网球运动员卡伦·卡恰诺夫 (Karen Khachanov) 同款。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ6911-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
- 肩部接缝焕新设计，塑就出众灵活性，助你在挥拍时畅享流畅自如的运动体验加长后摆，提升包覆效果
产品细节
- 胸前饰有 NikeCourt 标志
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ6911-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
