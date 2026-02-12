NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干短袖网球上衣采用修身版型，有助减少干扰因素，营造心无旁骛的运动体验。 结合 Dri-FIT 导湿速干面料与四向弹性设计，随行而动。配色 736 为网球运动员卡伦·卡恰诺夫 (Karen Khachanov) 同款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。