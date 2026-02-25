NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用修身版型，结合四向弹性网眼布面料，令你在球场上无拘畅动。焕新肩部结构专为网球运动打造，塑就轻松自在的穿着体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。