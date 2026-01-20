NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干运动短裤
¥449
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干运动短裤采用轻盈导湿速干面料，助你尽情畅动。匠心口袋能稳稳收纳网球，柔软的弹性腰部搭配抽绳，为你带来贴合的穿着体验。
- 显示颜色： 沙漠卡其/黑
- 款式： IB1072-253
NikeCourt Advantage
¥449
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干运动短裤采用轻盈导湿速干面料，助你尽情畅动。匠心口袋能稳稳收纳网球，柔软的弹性腰部搭配抽绳，为你带来贴合的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性梭织面料，质感轻盈
- 匠心口袋设计，便于快速安全地收纳网球
- 柔软弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合度
- 顺滑开衩裤脚有助于减少肌肤摩擦和干扰因素
产品细节
- 四向弹性梭织面料
- 口袋添加网眼布衬里
- 弹性腰部搭配抽绳
- 标志性球兜设计
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/黑
- 款式： IB1072-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。