NikeCourt Air Zoom Vapor Pro

男子硬地球场网球鞋

¥849

NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 男子硬地球场网球鞋沿袭 Nike Court Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时打造出色支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，有助减轻滞重感。

  • 显示颜色： 黑曜石色/透明粉/光辉绿/白色
  • 款式： CZ0220-402

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