NikeCourt
Fairway 男子开衫
17% 折让
NikeCourt Fairway 男子开衫承袭高尔夫乡村俱乐部经典风格，质感柔软，堪称冷天佳选。 休闲版型，便于轻松内搭T恤和纽扣上衣；结合柔软针织面料，塑就你的挚爱之选。
- 显示颜色： 军械深海蓝
- 款式： IM9362-478
产品细节
- 100% 棉
- 纽扣开襟
- 罗纹下摆和袖口
- 刺绣标志
- 可机洗
