 
NikeCourt Fairway 男子开衫 - 军械深海蓝

Fairway 男子开衫

23% 折让

NikeCourt Fairway 男子开衫承袭高尔夫乡村俱乐部经典风格，质感柔软，堪称冷天佳选。 休闲版型，便于轻松内搭T恤和纽扣上衣；结合柔软针织面料，塑就你的挚爱之选。


  • 显示颜色： 军械深海蓝
  • 款式： IM9362-478

产品细节

  • 100% 棉
  • 纽扣开襟
  • 罗纹下摆和袖口
  • 刺绣标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。