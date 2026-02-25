NikeCourt
Heritage 男子加绒里料网球夹克
20% 折让
NikeCourt Heritage 男子加绒里料网球夹克采用宽松版型，结合全长拉链开襟设计，为挚爱网球穿搭注入舒适暖意。梭织面料结合加绒里料，塑就冷天理想之选。宽松衣袖和衣身设计，助你自如畅动，轻松叠搭。
- 显示颜色： 椒红/椒红
- 款式： HQ1745-673
NikeCourt
其他细节
- 梭织面料，质感顺滑
- 胸部和衣身采用宽松设计，尽显休闲风范，便于轻松叠搭
- 全长拉链开襟设计，搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果
产品细节
- 面料：60% 棉/40% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 立领设计
- 弹性下摆
- 按扣挡风片
- 缝制贴片融入刺绣 NIKECOURT 字标
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
