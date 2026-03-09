NikeCourt Heritage 男子薄绒网球夹克传承经典设计，令赛前和赛后造型彰显出众格调。利落立领结合胸前复古 NikeCourt 贴片，塑就经典外观。配色 368 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 360 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

