NikeCourt Heritage
男子薄绒网球夹克
11% 折让
NikeCourt Heritage 男子薄绒网球夹克传承经典设计，令赛前和赛后造型彰显出众格调。利落立领结合胸前复古 NikeCourt 贴片，塑就经典外观。配色 368 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 360 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/石英藏红花色
- 款式： FZ6926-368
其他细节
- 聚酯纤维针织面料，内里轻微加绒，柔软非凡
- 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
产品细节
- 多色 NikeCourt 贴片
- 全长拉链开襟设计
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/石英藏红花色
- 款式： FZ6926-368
