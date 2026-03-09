NikeCourt Heritage
Dri-FIT 男子速干针织网球套头连帽衫
30% 折让
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球套头连帽衫采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。该连帽衫质感柔软，可导湿速干，采用休闲版型，巧搭刺绣 NIKECOURT 图案，彰显经典出众的网球风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HM6760-100
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 袖口和下摆采用厚实罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。连帽里料：70% 棉/30% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HM6760-100
