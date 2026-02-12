 
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球套头连帽衫 - 白色/黑

NikeCourt Heritage

Dri-FIT 男子速干针织网球套头连帽衫

23% 折让

NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球套头连帽衫采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。该连帽衫质感柔软，可导湿速干，采用休闲版型，巧搭刺绣 NIKECOURT 图案，彰显经典出众的网球风范。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： HM6760-100

NikeCourt Heritage

其他细节

 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 袖口和下摆采用厚实罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。连帽里料：70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。