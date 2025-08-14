NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球短裤采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。 柔软针织面料可导湿速干，巧搭经典 NikeCourt 标志，彰显经典出众的网球风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。