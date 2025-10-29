 
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球连帽衫 - 浅土褐/淡象牙白

浅土褐/淡象牙白
巴洛克棕/丝绒棕

NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球连帽衫采用宽松版型结合导湿速干面料，柔软非凡，是球场激战或看台观赛时的理想之选。


  • 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白
  • 款式： FQ2094-104

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 厚实法式毛圈面料，塑就出众结构感厚实高密度针织面料结合内里非起绒毛圈，为你缔造非凡舒适的穿着体验

产品细节

  • 侧边拼接、袖口和下摆采用罗纹设计
  • 抽绳风帽设计
  • 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白
