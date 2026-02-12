NikeCourt Heritage
Dri-FIT 男子速干针织网球长裤
30% 折让
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球长裤采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。柔软针织面料可导湿速干，巧搭经典 NikeCourt 刺绣标志，彰显经典出众的网球风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM6767-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，令你畅享非凡舒适的穿着体验
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 后身口袋
- 罗纹裤管口
- 54% 聚酯纤维/46% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
