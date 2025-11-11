NikeCourt Heritage Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒圆领运动衫
¥499
NikeCourt Heritage Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领运动衫质感舒适，结合刺绣图案和超宽松版型，缔造出众场边叠搭单品。 采用加绒针织面料制成，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0485-100
其他细节
- 加宽罗纹下摆和袖口设计，增强结构感，塑就吸睛外观
- 落肩结合宽大衣袖设计，营造宽松舒适的穿着感受
产品细节
- 胸部饰有 NIKECOURT 刺绣图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
