NikeCourt Heritage Windrunner
女子中腰网球长裤
NikeCourt Heritage Windrunner 女子中腰网球长裤采用双面针织面料和标准版型设计，根植于 Nike 传统造型，彰显纯正运动风范。
- 显示颜色： 冷杉绿
- 款式： FZ6510-323
产品细节
- 按扣口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 左侧大腿饰有 NikeCourt 贴片
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
