 
NikeCourt Heritage Windrunner 女子网球夹克 - 冷杉绿

NikeCourt Heritage Windrunner

女子网球夹克

12% 折让

NikeCourt Heritage Windrunner 女子网球夹克采用双面针织面料，根植于 Nike 传统造型，彰显纯正运动风范。


  • 显示颜色： 冷杉绿
  • 款式： FZ7216-323

产品细节

  • 按扣口袋
  • 左胸饰有 NikeCourt 贴片
  • 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。