 
NikeCourt Jr. Lite 2 大童网球鞋 - 白色/金属银

大童网球鞋

25% 折让
白色/金属银
白色/大学红

NikeCourt Jr. Lite 2 大童网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。橡胶外底融入 5 种别致底纹，分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。


  • 显示颜色： 白色/金属银
  • 款式： CD0440-105

舒适代表作，助你驰骋球场。

其他细节

  • 优质材料组合鞋面，经久耐穿
  • 泡绵中底，带来缓震迈步体验
  • 加垫鞋口和鞋舌设计，赋予脚踝舒适感受

产品细节

  • 可拆卸鞋垫
  • 橡胶外底
