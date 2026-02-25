NikeCourt Jr. Vapor X
大童网球鞋
21% 折让
NikeCourt Jr. Vapor X 大童网球鞋为你带来非凡舒适的穿着体验。透气网眼设计为双足带来干爽感受，富有支撑力的覆面妥帖包覆足部，助力快速切入和加速冲刺。
- 显示颜色： 阴影绿/微黄绿/蚜虫绿/黑蓝
- 款式： AR8851-302
NikeCourt Jr. Vapor X
轻盈回弹
其他细节
- Dynamic Fit 动态贴合系统妥帖包覆双足
- Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹的缓震性能
- 优质鞋面，缔造透气性和支撑贴合感
- 泡绵中底，带来缓震迈步体验
- 网眼设计，让双足畅享透气体验
产品细节
- 可拆卸鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
