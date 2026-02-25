 
NikeCourt Jr. Vapor X 大童网球鞋 - 阴影绿/微黄绿/蚜虫绿/黑蓝

NikeCourt Jr. Vapor X

大童网球鞋

21% 折让

NikeCourt Jr. Vapor X 大童网球鞋为你带来非凡舒适的穿着体验。透气网眼设计为双足带来干爽感受，富有支撑力的覆面妥帖包覆足部，助力快速切入和加速冲刺。


  • 显示颜色： 阴影绿/微黄绿/蚜虫绿/黑蓝
  • 款式： AR8851-302

轻盈回弹

NikeCourt Jr. Vapor X 大童网球鞋为你带来非凡舒适的穿着体验。透气网眼设计为双足带来干爽感受，富有支撑力的覆面妥帖包覆足部，助力快速切入和加速冲刺。

其他细节

  • Dynamic Fit 动态贴合系统妥帖包覆双足
  • Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹的缓震性能
  • 优质鞋面，缔造透气性和支撑贴合感
  • 泡绵中底，带来缓震迈步体验
  • 网眼设计，让双足畅享透气体验

产品细节

  • 可拆卸鞋垫
  • 显示颜色： 阴影绿/微黄绿/蚜虫绿/黑蓝
  • 款式： AR8851-302

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

