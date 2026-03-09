 
NikeCourt Lite 2 男子硬地球场网球鞋 - 尘光子色/白色/氯蓝

NikeCourt Lite 2

男子硬地球场网球鞋

27% 折让

NikeCourt Lite 2 男子硬地球场网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。专为硬地球场打造，独特外底融入 5 种别致图案。分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。


  • 显示颜色： 尘光子色/白色/氯蓝
  • 款式： AR8836-024

NikeCourt Lite 2

27% 折让

舒适脚感，助你驰骋球场

NikeCourt Lite 2 男子硬地球场网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。专为硬地球场打造，独特外底融入 5 种别致图案。分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。

其他细节

  • 优质鞋面，缔造出色耐穿性
  • 加垫鞋口和鞋舌设计，赋予脚踝舒适感受
  • 泡棉中底，带来缓震迈步体验
  • 橡胶外底，在奔跑和击球时铸就非凡抓地力
  • 专为硬地球场地面打造

产品细节

  • 可拆卸鞋垫
  • 显示颜色： 尘光子色/白色/氯蓝
  • 款式： AR8836-024

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。