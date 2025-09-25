 
NikeCourt Lite 4 女子硬地球场网球鞋 - 白色/山峰白/黑

NikeCourt Lite 4

女子硬地球场网球鞋

21% 折让

无论是垫球、近网短球还是突破平局奋力打出直线球，NikeCourt Lite 4 女子硬地球场网球鞋皆可助你保住发球局。该鞋款灵活耐穿，在漫长的往返拍击过程中，助你打出制胜一击。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/黑
  • 款式： FD6575-100

强劲抓地

鞋头区域添加橡胶材料，缔造出众耐穿性。此外，前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。

稳固支撑

合成材质覆面提供侧向支撑力，帮助稳固后跟。

透气鞋面

鞋面融入网眼布，舒适透气。

柔软舒适，休闲自在

柔软鞋口搭配加垫后跟，赋予脚踝舒适稳固感受。

