NikeCourt Multiplier
舒适速干中筒网球袜（2 双）
20% 折让
NikeCourt Multiplier 舒适速干中筒网球袜（2 双）采用导湿速干面料，搭配关键区域加厚设计，让舒适性能跃升新层次。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： SK0118-010
NikeCourt Multiplier
20% 折让
中筒设计，干爽舒适
NikeCourt Multiplier 舒适速干中筒网球袜（2 双）采用导湿速干面料，搭配关键区域加厚设计，让舒适性能跃升新层次。
其他细节
- 导湿速干面料，帮助保持干爽舒适
- 高磨损区域融入加厚设计，缔造出众舒适感受
- 足弓板带包覆中足，提供有力支撑
产品细节
- 袜底 1/袜底 2/袜底 3：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： SK0118-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。