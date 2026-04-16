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NikeCourt Slam
郑钦文同款女子网球半身裙
29% 折让
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此配色当前无货
NikeCourt Slam 女子长款网球半身裙采用轻薄褶裥设计，令你成为瞩目焦点。腰部左侧搭配按扣，方便在准备上场时迅速脱下。
- 显示颜色： 淡象牙白/黑
- 款式： HF6443-110
NikeCourt Slam
29% 折让
NikeCourt Slam 女子长款网球半身裙采用轻薄褶裥设计，令你成为瞩目焦点。腰部左侧搭配按扣，方便在准备上场时迅速脱下。
产品细节
- 裙摆左侧全开衩设计搭配醒目镶边
- 弹性后腰设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/黑
- 款式： HF6443-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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