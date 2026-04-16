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NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球半身裙 - 淡象牙白/黑

NikeCourt Slam

郑钦文同款女子网球半身裙

29% 折让

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NikeCourt Slam 女子长款网球半身裙采用轻薄褶裥设计，令你成为瞩目焦点。腰部左侧搭配按扣，方便在准备上场时迅速脱下。


  • 显示颜色： 淡象牙白/黑
  • 款式： HF6443-110

NikeCourt Slam

29% 折让

NikeCourt Slam 女子长款网球半身裙采用轻薄褶裥设计，令你成为瞩目焦点。腰部左侧搭配按扣，方便在准备上场时迅速脱下。

产品细节

  • 裙摆左侧全开衩设计搭配醒目镶边
  • 弹性后腰设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白/黑
  • 款式： HF6443-110

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