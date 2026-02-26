NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣采用弹性面料结合导湿速干技术，将冲浪与网球文化巧妙融为一体。从澳大利亚冲浪潮流中汲取灵感，采用撞色设计，为比赛增添冲浪风格。
- 显示颜色： 宝石蓝/浅蓟紫/黑/白色
- 款式： II3369-570
产品细节
- 面料/腋/胯下拼接里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 可机洗
