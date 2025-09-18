NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
22% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹力，舒适贴合，令你无惧重压，清爽自在。 导湿速干技术结合匠心排布的开口细节，帮助身体保持干爽舒适。 后身褶裥裙摆设计，有效减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ6747-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法
产品细节
- 背面上方开口细节设计
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
