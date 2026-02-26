NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹力，灵感源自冲浪运动，助你在下一场比赛中大放异彩。采用出众顺滑的 Dri-FIT 导湿速干面料，设计灵感源自澳大利亚海岸线上随处可见的潜水服，旨在致敬澳网“欢乐大满贯”。拉上拉链，迎战下一盘比赛吧！
- 显示颜色： 浅柠檬黄/明绿/黑/黑
- 款式： II3137-736
NikeCourt Slam
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹力，灵感源自冲浪运动，助你在下一场比赛中大放异彩。采用出众顺滑的 Dri-FIT 导湿速干面料，设计灵感源自澳大利亚海岸线上随处可见的潜水服，旨在致敬澳网“欢乐大满贯”。拉上拉链，迎战下一盘比赛吧！
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 出众顺滑的导湿速干面料，可随你的动作灵活伸展
- 后腰及其两侧采用镂空设计，透气出众
产品细节
- 79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 领口拉链开襟设计，搭配半自动锁定拉链
- 工字美背设计
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠檬黄/明绿/黑/黑
- 款式： II3137-736
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。