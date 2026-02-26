 
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙 - 浅柠檬黄/明绿/黑/黑

NikeCourt Slam

Dri-FIT 女子速干网球连衣裙

10% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹力，灵感源自冲浪运动，助你在下一场比赛中大放异彩。采用出众顺滑的 Dri-FIT 导湿速干面料，设计灵感源自澳大利亚海岸线上随处可见的潜水服，旨在致敬澳网“欢乐大满贯”。拉上拉链，迎战下一盘比赛吧！


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/明绿/黑/黑
  • 款式： II3137-736

NikeCourt Slam

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 出众顺滑的导湿速干面料，可随你的动作灵活伸展
  • 后腰及其两侧采用镂空设计，透气出众

产品细节

  • 79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 领口拉链开襟设计，搭配半自动锁定拉链
  • 工字美背设计
  • 可机洗
