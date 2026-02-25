 
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干短裤 - 高射炮橄榄绿/石英藏红花色/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT 男子速干短裤

10% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干短裤质感轻盈，采用导湿速干面料与局部网眼腰部，非凡舒适。经典口袋设计，提供便捷存取空间，让你随时准备发球出击。配色 368 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 360 及 010 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。


  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/石英藏红花色/白色
  • 款式： IB1038-368

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 四向弹性梭织面料，助你在球场上畅动自如，发挥上佳表现
  • 经典斜角口袋，方便比赛时收纳网球

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 腰部搭配 NIKECOURT 扁平抽绳
  • 可机洗
