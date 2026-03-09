NikeCourt Slam
Dri-FIT 男子速干短裤
11% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干短裤质感轻盈，采用导湿速干面料与局部网眼腰部，非凡舒适。经典口袋设计，提供便捷存取空间，让你随时准备发球出击。配色 368 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 360 及 010 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/石英藏红花色/白色
- 款式： IB1038-368
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 四向弹性梭织面料，助你在球场上畅动自如，发挥上佳表现
- 经典斜角口袋，方便比赛时收纳网球
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 腰部搭配 NIKECOURT 扁平抽绳
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
