乘着“Happy Slam”（欢乐大满贯）的浪潮，开启你的网球赛季。NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球背心的灵感源自澳大利亚海岸线上随处可见的潜水服，采用出众顺滑的导湿速干面料，结合半长拉链开襟设计，让你能舒适畅动。


  • 显示颜色： 宝石蓝/浅蓟紫/浅柠檬黄/白色
  • 款式： II2881-570

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 设计灵感源自潜水服，让你仿佛置身澳大利亚海岸线，感受海滩氛围与传奇赛事的碰撞
  • 出众顺滑的导湿速干面料，可随你的动作灵活伸展

产品细节

  • 79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 半长拉链开襟设计，搭配半自动锁定拉链
  • 工字美背设计
  • 可机洗
