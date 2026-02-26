 
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙 - 浅柠檬黄/宝石蓝/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙

10% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙采用高腰设计，可导湿速干，助你在比赛中挑战自我。从澳大利亚海岸线和冲浪文化的韵律中汲取灵感，采用撞色设计，打造复古外观，助你随时准备好迎接下一盘比赛。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/宝石蓝/白色
  • 款式： II3234-736

产品细节

  • 内置弹性短裤搭配侧边口袋
  • 面料/紧身裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。