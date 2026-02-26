 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心 - 草皮橙/帆白/黑

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心采用透气针织面料，结合导湿速干技术和修身版型，助你保持干爽舒适，在比赛中全力以赴。配色 133 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。


NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心采用透气针织面料，结合导湿速干技术和修身版型，助你保持干爽舒适，在比赛中全力以赴。配色 133 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 后身下摆略微加长设计，在下蹲、疾跑和发球时为你提供出众包覆效果，助你步步制胜

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 罗纹衣领
  • 可机洗
  • 显示颜色： 草皮橙/帆白/黑
  • 款式： IF1200-842

