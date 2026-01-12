NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心
¥549
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心采用透气针织面料，结合导湿速干技术和修身版型，助你保持干爽舒适，在比赛中全力以赴。配色 133 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 草皮橙/帆白/黑
- 款式： IF1200-842
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后身下摆略微加长设计，在下蹲、疾跑和发球时为你提供出众包覆效果，助你步步制胜
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 罗纹衣领
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
